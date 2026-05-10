Dopo la sua eliminazione dal reality, la showgirl è tornata a parlare in televisione, partecipando a una trasmissione di approfondimento. Nel corso dell’intervista, ha spiegato che la rabbia vissuta durante il programma l’ha portata a perdere il controllo. La sua presenza in studio ha attirato l’attenzione, portando alla luce alcuni dettagli delle sue emozioni durante l’esperienza nel reality.

La showgirl torna in tv dopo l’eliminazione dal reality. Paola Caruso torna sotto i riflettori televisivi. Oggi, domenica 10 maggio, la showgirl sarà ospite di Verissimo, il talk condotto da Silvia Toffanin su Canale 5, dove ripercorrerà l’esperienza vissuta all’interno della Casa del Grande Fratello Vip. Il percorso di Paola Caruso nel reality si è concluso dopo 42 giorni, ma il suo nome è rimasto al centro delle discussioni anche nelle settimane successive. Tra litigi, tensioni e momenti di forte emotività, l’ex Bonas di Avanti un altro è stata una delle concorrenti più divisive dell’ultima edizione. Nel salotto di Verissimo, Paola ha scelto di guardare con lucidità a quanto accaduto durante il programma, riconoscendo gli errori commessi e parlando apertamente delle proprie fragilità.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Paola Caruso dopo il GF Vip si racconta a Verissimo: ‘La rabbia mi ha fatto perdere il controllo’

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