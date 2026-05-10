Paola Caruso a Verissimo | E’ uscita tutta la rabbia sono fragile … | Video Mediaset

Durante un'intervista a Verissimo, Paola Caruso ha condiviso alcuni dettagli sul suo percorso nel Grande Fratello VIP e sui momenti successivi all'uscita dalla casa. Ha parlato di aver lasciato uscire tutta la rabbia e ha descritto il suo stato emotivo come fragile. La showgirl ha anche raccontato aspetti della sua esperienza televisiva e delle conseguenze che questa ha avuto sulla sua vita.

Paola Caruso a Verissimo ha parlato del suo percorso all’interno del GF VIP e di cosa è accaduto una volta uscita. La showgirl ha portato in studio da Silvia Toffanin anche il piccolo Michele, per farglielo conoscere. Ecco le sue parole. Paola Caruso a Verissimo: “E’ uscita tutta la mia rabbia”. Paola Caruso a Verissimo ha parlato con Silvia Toffanin della sua esperienza al GF VIP sottolineando di essere rimasta sempre sé stessa, nel bene e nel male. La showgirl ha sottolineato di aver sbagliato i modi con cui si è espressa, ma di essere stata sempre vera e di aver sofferto un po’ la reclusione e la mancanza dei suoi affetti più cari tanto da scoprirsi fragile e vulnerabile come non pensava di essere.🔗 Leggi su Superguidatv.it

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Paola Caruso in lacrime al GF Vip: “Sono qui per i soldi”

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Paola Caruso, Nathaly Caldonazzo e Paola Turci sono tra gli ospiti del weekend di Verissimo 8-9 maggioNuovo weekend in compagnia di Verissimo, condotto da Silvia Toffanin, in onda sabato 8 e domenica 9 maggio, in onda a parire dalle 16:30 su Canale 5.

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