Pancia gonfia anche se mangi poco? Potrebbe essere colpa dello stress

Se si avverte gonfiore addominale nonostante un'alimentazione moderata e equilibrata, potrebbe essere legato a fattori legati allo stress. Questa condizione si verifica anche quando l'apporto calorico è contenuto, ma il fastidio persiste. La relazione tra tensione emotiva e disturbi gastrointestinali è nota, e molti sperimentano sintomi simili senza modifiche nelle abitudini alimentari.

Se vi rendete conto di avere la pancia gonfia anche se mangiate poco e bene, allora potrebbe essere lo stress. Lo stress gonfia la pancia e ha un forte impatto sull’apparato digerente. Riesce a influenzare il benessere generale e contribuisce allo sviluppo di disturbi gastrointestinali. Lo stress gonfia la pancia, ma ci vuole molta attenzione per riconoscere questo tipo di gonfiore rispetto ad altri. Solitamente si manifesta in periodi di tensione emotiva e può essere accompagnato da ansia, nervosismo e disturbi del sonno. Si tratta di un tipo di gonfiore che si verifica indipendentemente dalla dieta, a differenza di quello che si manifesta per problemi alimentari.🔗 Leggi su Novella2000.it

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