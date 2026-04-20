La sensazione di pancia gonfia può essere causata non solo dall’alimentazione, ma anche dallo stress. Recenti studi mostrano come lo stress influisca sul benessere intestinale, contribuendo a questa fastidiosa sensazione. Molte persone associando il gonfiore a ciò che mangiano, ignorano invece i fattori legati alla tensione emotiva, che può aggravare i disturbi addominali. È un aspetto che sta attirando sempre più l’attenzione nel campo della salute e del benessere.

La sensazione di avere la pancia gonfia è spesso attribuita all’alimentazione, ma sono sempre di più le evidenze scientifiche che sottolineano come anche lo stress giochi un ruolo determinante per il benessere di intestino e pancia. Quindi non si tratta solo di una percezione personale o di un “falso mito”, ma di vere e proprie reazioni biologiche che avvengono all’interno del corpo umano. L’ asse intestino-cervello è una realtà biologica complessa in cui il sistema nervoso dialoga costantemente con il microbiota ed entrambi si influenzano tra loro. Quindi, quando siamo soggetti a forte stress, il nostro organismo produce ormoni come il cortisolo, che possono alterare la motilità dell’intestino, favorire la produzione di gas e stati infiammatori e quindi generare uno stato di gonfiore persistente.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Pancia gonfia da stress? Non è un falso mito. Come riconoscerla e rimedi da adottare

Cibi che aumentano o riducono il gonfiore in menopausa #dieta #dimagrire #menopausa

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