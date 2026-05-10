Palo del Colle | trentenne arrestato dopo l’accoltellamento del vicino

Un uomo di 30 anni è stato arrestato a Palo del Colle dopo aver accoltellato il suo vicino. L'aggressione è avvenuta in un contesto di vecchi dissapori tra i due. Sul posto sono stati trovati e sequestrati il coltello usato durante l'episodio. Le forze dell'ordine stanno indagando sulle cause che hanno portato a questa violenta lite.

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? Domande chiave Come sono degenerati i vecchi rancori tra i due vicini?. Dove si nasconde il coltello usato per l'aggressione?. Perché l'attacco è passato da lite a tentato omicidio?. Cosa ha spinto il trentenne a nascondere l'arma del delitto?.? In Breve Vittima di 73 anni ferita a spalla, collo e viso.. Ferite non critiche per l'anziano trasportato d'urgenza in ospedale.. Arma del delitto non rinvenuta dai Carabinieri dopo l'aggressione.. Aggredito accusato di tentato omicidio per vecchi rancori di vicinato.. I Carabinieri hanno arrestato un uomo di circa 30 anni a Palo del Colle dopo che un settantatreenne è stato ferito con un coltello durante una lite tra vicini avvenuta nella mattinata di ieri.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Palo del Colle: trentenne arrestato dopo l’accoltellamento del vicino ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Elezioni comunali 2026 Palo del Colle: i candidati della lista Prima Palo del ColleSavilli FrancescoMartinetti Nicoletta detta NicaPonziano Giovanni detto GianniMirizzi LorenzoDella Guardia Rocco detto RockyVero IsaSantamaria... Elezioni comunali 2026 Palo del Colle: i candidati della lista Palo MetropolitanaLiantonio Maria Michela detta MaraDe Ceglie Tommaso detto TommyCutrone Larin LazzaroLeone FrancescoCassano MarianaSasso MichelangeloVito Santo...