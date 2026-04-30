Elezioni comunali 2026 Palo del Colle | i candidati della lista Palo Metropolitana

Sono stati annunciati i candidati della lista Palo Metropolitana in vista delle elezioni comunali del 2026 a Palo del Colle. Tra i nomi presenti ci sono Liantonio Maria Michela, conosciuta come Mara, e Ceglie Tommaso, anche detto Tommy. La lista comprende anche Larin Lazzaro, Leone Francesco, Cassano Mariana, Sasso Michelangelo, Vito Santo Mastromatteo, Lananna Domenico, Mastrandrea Angelo, Cappa Maria, Ragni Antonia, Saulle Nicola, Nicolò Ferrone, Domenica De Nitto e Anna.

Liantonio Maria Michela detta MaraDe Ceglie Tommaso detto TommyCutrone Larin LazzaroLeone FrancescoCassano MarianaSasso MichelangeloVito Santo MastromatteoLananna DomenicoMastrandrea AngeloCappa Maria detta MarinaRagni Antonia detta ToniaSaulle NicolaNicolò FerroneDomenica De NittoAnna.🔗 Leggi su Baritoday.it Notizie correlate Elezioni comunali 2026 Palo del Colle: i candidati della lista Progetto Palo Movimento CivicoBellini PaoloBertolino RosannaBitetto Cesaria detta SaraBordoni LoredanaCuscito GiannicolaDe Giosa AntonioDella Rocca CiroDigennaro AngelaGenchi... Elezioni comunali 2026 Palo del Colle: i candidati della lista Prima Palo del ColleSavilli FrancescoMartinetti Nicoletta detta NicaPonziano Giovanni detto GianniMirizzi LorenzoDella Guardia Rocco detto RockyVero IsaSantamaria... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Fratelli d'Italia traina il centrodestra alle Comunali 2026: candidati sindaco a Molfetta, Palo e Corato; Palo del Colle: Tommaso Amendolara apre il suo comitato elettorale; Tra un mese 54 Comuni pugliesi al voto: scaduti i termini per le candidature. Ci provano anche 3 consiglieri regionali; Elezioni comunali, depositate le candidature: Tutte le 54 città al voto. Elezioni comunali 2026 a Palo del Colle: candidati sindaco, liste e aspiranti consiglieriSono due i candidati che si sfideranno per il ruolo di sindaco di Palo del Colle nella tornata elettorale comunale del 24 e 25 maggio. In corsa ci sono il primo cittadino uscente Tommaso Amendolara, a ... baritoday.it Fratelli d'Italia traina il centrodestra alle Comunali 2026: candidati sindaco a Molfetta, Palo e CoratoPicaro: Il nostro obiettivo è presentare candidati e coalizioni per amministrare bene, restituendo efficienza e prospettiva ai nostri territori ... baritoday.it La cavalcata di San Giuseppe. Palo del Colle - facebook.com facebook Palo del Colle, l’ultimo saluto a Gianvito Pascullo: chiesa gremita per i funerali del 17enne x.com