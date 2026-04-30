Elezioni comunali 2026 Palo del Colle | i candidati della lista Prima Palo del Colle

Per le elezioni comunali del 2026 a Palo del Colle sono stati presentati diversi candidati appartenenti alla lista Prima Palo del Colle. Tra i nomi figurano Savilli Francesco, Martinetti Nicoletta detta Nica, Ponziano Giovanni detto Gianni, Mirizzi Lorenzo, Della Guardia Rocco detto Rocky, Vero Isa, Santamaria Miriana, Pace Valentina, Amendolagine Damiana, Giovanniello Teresa, Pagano Francesco, Cafaro Denise, Carlucci Francesca, Santamaria Josephine detta Jo e Porcaro. La lista comprende un totale di quindici candidati.

Savilli FrancescoMartinetti Nicoletta detta NicaPonziano Giovanni detto GianniMirizzi LorenzoDella Guardia Rocco detto RockyVero IsaSantamaria MirianaPace ValentinaAmendolagine DamianaGiovanniello TeresaPagano FrancescoCafaro DeniseCarlucci FrancescaSantamaria Josephine detta JoPorcaro.🔗 Leggi su Baritoday.it

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