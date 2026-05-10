Palo del Colle ferito un 77enne | arrestato l’indagato per tentato omicidio

A Palo del Colle, un uomo di 77 anni è rimasto ferito dopo un episodio di violenza tra vicini di casa. Le autorità hanno arrestato un uomo sospettato di aver tentato di uccidere l’anziano durante un alterco in strada. Le circostanze che hanno portato all’aggressione sono ancora oggetto di indagine, così come le modalità con cui l’aggressore ha colpito l’anziano nel centro del borgo.

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? Domande chiave Cosa ha scatenato l'improvvisa violenza tra i due vicini?. Come ha fatto l'aggressore a colpire l'anziano nelle strade del borgo?. Chi è l'uomo arrestato dai Carabinieri per il tentato omicidio?. Quali sono le condizioni cliniche del settantatreenne ferito all'arma bianca?.? In Breve Aggressione avvenuta nella mattinata dell'8 maggio nel comune di Palo del Colle. Motivazione indagata riguarda una controversia legata a problematiche di vicinato. Indagini coordinate dalla Procura di Bari per accertare le responsabilità. Vittima ferita con arma da taglio ricoverata in ospedale per gravi lesioni. Un uomo di 77 anni è stato ricoverato in ospedale dopo essere stato ferito con un’arma da taglio nella mattinata di ieri, 8 maggio, nel comune di Palo del Colle.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Palo del Colle, ferito un 77enne: arrestato l’indagato per tentato omicidio ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Lite tra vicini finisce nel sangue a Palo del Colle: 77enne in ospedale, è graveUn uomo è stato arrestato dai carabinieri a Palo del Colle con l’accusa di tentato omicidio dopo il ferimento di un 77enne, colpito con un’arma da... Elezioni comunali 2026 Palo del Colle: i candidati della lista Prima Palo del ColleSavilli FrancescoMartinetti Nicoletta detta NicaPonziano Giovanni detto GianniMirizzi LorenzoDella Guardia Rocco detto RockyVero IsaSantamaria...