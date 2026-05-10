Pallanuoto | quarto stop di fila per i ragazzi di coach Mistrangelo relegati ora al settimo posto De Akker un’altra sconfitta amara
La squadra di pallanuoto ha subito il suo quarto risultato negativo consecutivo, attestandosi ora al settimo posto in classifica. Nella partita più recente, la squadra ha affrontato l’avversario con alcuni giocatori presenti, tra cui Campopiano che ha segnato quattro reti. La formazione avversaria ha ottenuto una vittoria con un punteggio di 15-14, con giocatori come De Akker e altri che hanno contribuito al risultato.
DE AKKER 14 QUINTO 15 DE AKKER TEAM: Valle, Martini, Bardulla, Bragantini 2, Mcfarland 2, Campopiano 4, Painter, Milakovic 2, Erdelyi 2, Di Murro 1, Lucci 1, Urbinati, Santini, Barovic. All. Mistrangelo. IREN GENOVA QUINTO: Nishimura, J. Gambacciani 2, Gogov 4, Villa 2, N. Gambacciani 1, Gandolfo, Puccio 1, Nora 1, Miraldi, Massa 2, Galli, Pistaffa 1, Noli, Veklyuk 1. All. Bittarello. Arbitri: Severo e Giacchini. Note: parziali 1-3, 5-5, 3-5, 5-2. Quarta sconfitta di fila in campionato per la De Akker, che nella sfida playoff con il Quinto cede di misura in un convulso finale. Ospiti avanti fino dalle prime fasi, ma De Akker che non molla e proprio nel finale ha l’occasione anche di impattare.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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