Pallanuoto | quarto stop di fila per i ragazzi di coach Mistrangelo relegati ora al settimo posto De Akker un’altra sconfitta amara

La squadra di pallanuoto ha subito il suo quarto risultato negativo consecutivo, attestandosi ora al settimo posto in classifica. Nella partita più recente, la squadra ha affrontato l’avversario con alcuni giocatori presenti, tra cui Campopiano che ha segnato quattro reti. La formazione avversaria ha ottenuto una vittoria con un punteggio di 15-14, con giocatori come De Akker e altri che hanno contribuito al risultato.

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