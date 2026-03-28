Pallanuoto | la De Akker vince lo scontro diretto e riapre la corsa al quarto posto Facili successi per le prime tre

Nella ventesima giornata del campionato di Serie A1 maschile, la squadra De Akker ha ottenuto una vittoria nello scontro diretto, riaprendo la corsa al quarto posto. Le prime tre formazioni in classifica hanno invece conquistato successi facili nelle rispettive partite. La giornata ha confermato la distanza tra le prime posizioni e le altre squadre del campionato.

La ventesima giornata del campionato di Serie A1 maschile conferma la supremazia delle prime tre squadre in classifica che vincono agevolmente i propri impegni. Nella sfida di cartello la De Akker Bologna piega la Ranieri Impiantistica Circolo Nautico Posillipo e riapre la corsa per il quarto posto. Alla Zanelli la Banco BPM Rari Nantes Savona, sospinta dalle sette reti dello scatenato bomber ungherese Oliver Leinweber, piega 20-15 la Rari Nantes Salerno. Offre l’ennesima dimostrazione della sua forza anche l’AN Brescia. I lombardi espugnano la Caldarella superando 22-10 il C.C. Ortigia grazie ad una prova collettiva nella quale vanno a segno dieci giocatori di movimento e Mateo Giri è il top scorer del match con cinque reti. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Pallanuoto: la De Akker vince lo scontro diretto e riapre la corsa al quarto posto. Facili successi per le prime tre Articoli correlati Pallanuoto, il Brescia vince e torna a -3 dalla Pro Recco in Serie A1. Successi per Ortigia e De AkkerA -2 dai giuliani ed a -1 dai liguri si porta il De Akker Team, che regola la Canottieri Napoli per 15-11 e puntella il settimo posto, allungando... Leggi anche: Promozione, le altre. Saline, inarrestabile corsa verso la salvezza. Lo scontro diretto condanna Colli Marittimi Altri aggiornamenti su Pallanuoto la De Akker vince lo scontro... Temi più discussi: Pallanuoto, De Akker Team vittorioso in Conference Cup. Sconfitta per il CN Posillipo; Pallanuoto: Calottina Tricolore...continua..; Pallanuoto, sconfitta indolore per il De Akker Team in Conference Cup. Vittoria inutile per il Posillipo; Conference Cup, la De Akker vola in Final Four. Eliminato il Circolo Nautico Posillipo. Pallanuoto: la De Akker vince lo scontro diretto e riapre la corsa al quarto posto. Facili successi per le prime treLa ventesima giornata del campionato di Serie A1 maschile conferma la supremazia delle prime tre squadre in classifica che vincono agevolmente i propri impegni. Nella sfida di cartello la De Akker ... oasport.it Pallanuoto, De Akker Bologna - Ranieri Impiantistica C.N.Posillipo 16-13, Porzio: Partita dai due voltiSconfitta per la Ranieri Impiantistica C.N.Posillipo che cede in trasferta alla De Akker Bologna per 16-13, nel match valevole per la settima giornata di ritorno del Campionato di Serie A1, disputato ... napolimagazine.com Partite di pallanuoto: SERIE C maschile Sabato 28 marzo, 19:00 Piscina Comunale Romano di Lombardia, via Guglielmo Marconi 62, Romano di Lombardia (BG) ALLIEVI U16 maschile Sabato 28 marzo, 19:00 Piscina Comunale di Arese, viale Achi - facebook.com facebook