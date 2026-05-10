Pallanuoto Penta i playout partono bene Battuto il temibile Livorno

Nel campionato di pallanuoto, i playout sono iniziati con una vittoria per la squadra di casa, che ha battuto il Livorno Aquatics con il punteggio di 13-11. La partita si è svolta con un equilibrio tra i due team, che si sono alternati nel punteggio durante le quattro frazioni di gioco. La formazione di casa ha mostrato un buon ritmo nel primo quarto, mentre nel finale è riuscita a mantenere il vantaggio.

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Penta Modena 13 Livorno Aquatics 11 (3-1 2-2 3-3 5-5) PENTA MODENA: Pederielli, Montante, Bouichichane, Cojacetto, Rametta, Gozzoli, Araldi, Romani, Sorbini 3, Andrè 2, Righetti 4, Conti 1, Cantiello, Torri 3; all.: Buriani. LIVORNO ACQUATICS: Boldrini, Biocca, Fantini 3, Lazzarini, Conte, Paggini 3, Vagelli 1, Fachinetti 1, Greco, Falcinelli, Cossettini, Sardi 3, Zanfagna, Conciarelli; all. Turrini. Arbitri: Romolini F. – Locetelli E. NOTE: Espulsi per tripla temporanea Montante ed Araldi del Penta. Parte con il piede giusto, la corsa alla salvezza del Penta Modena, che nella gara di andata dei playout di serie B di pallanuoto, piega l’ostico Livorno con un finale di gara concreto e lucido, dopo che i toscani erano riusciti a raggiungere il pari nel corso dell’ultimo tempo.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Pallanuoto. Penta, i playout partono bene . Battuto il temibile Livorno ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Basket. Vignola batte Montecchio. I playout partono beneSerie C: comincia al meglio il gironcino playout per la Roadhouse Vignola (Bussoli 18, foto Lugli, Torricelli R. Pallanuoto: Pro Recco spettacolare in Ungheria, battuto 13-9 il Ferencvaros in Champions LeagueSi apre nel migliore dei modi la seconda fase della Champions League di pallanuoto per la Pro Recco.