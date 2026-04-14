Basket Vignola batte Montecchio I playout partono bene

Nel campionato di basket di Serie C, la squadra di Vignola ha iniziato con una vittoria il girone playout contro Montecchio. La partita si è conclusa con un punteggio favorevole ai padroni di casa, che hanno visto tra i protagonisti il giocatore Bussoli, autore di 18 punti. La sfida si è disputata presso il palazzetto locale, con i protagonisti che hanno dato il massimo per ottenere il risultato desiderato.

Serie C: comincia al meglio il gironcino playout per la Roadhouse Vignola (Bussoli 18, foto Lugli, Torricelli R. 14, Albertini 11, Bianchini 10, Cappelli 9), che davanti al pubblico amico schianta 78-57 la Arena Montecchio. Dopo il 21-21 di fine primo quarto, Vignola mette il turbo scrivendo 37-18 nei quarti centrali, andando +19 all’ultimo mini-riposo. Negli ultimi 10’, la Roadhouse non cala di intensità e si aggiudica il referto rosa. Sconfitta in quel di Zola Predosa per Modena Basket (Mengozzi 15, Riccò 11, Guardasoni L. 9), che cede 72-61 contro Francesco Francia. Giovedì alle 21 gara-2 alle ’Ferraris’ per provare ad impattare la serie e rimandare il verdetto alla ’bella’ in programma lunedì prossimo.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Basket. Vignola batte Montecchio. I playout partono bene Leggi anche: Batte nettamente Vignola Leggi anche: Basket. Vignola e Castelfranco ko. Femminile, super Cavezzo BASKET L'Under 17 Eccellenza dell'Amatori Pescara 1976 ha vinto la Coppa Abruzzo: "Una grande soddisfazione" Leggi qui: https://cityne.ws/RDrec - facebook.com facebook Resta aggiornato sul posticipo della 26^ giornata di Serie A Unipol tra Virtus Bologna e Cantù sul LIVE BLOG legabasket.it/news/138365/li… #TuttoUnAltroSport x.com