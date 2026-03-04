Pallanuoto | Pro Recco spettacolare in Ungheria battuto 13-9 il Ferencvaros in Champions League

La Pro Recco ha iniziato bene la seconda fase della Champions League di pallanuoto battendo 13-9 il Ferencvaros in Ungheria. La squadra ligure ha dominato la partita, riuscendo a mantenere il vantaggio per tutta la durata dell'incontro. La vittoria permette alla formazione italiana di salire in testa al raggruppamento B, aprendo così la strada a ulteriori sfide nella competizione continentale.

Si apre nel migliore dei modi la seconda fase della Champions League di pallanuoto per la Pro Recco. I liguri, in una partita mai banale, sono riusciti in Ungheria ad imporsi per 13-9 sul Ferencvaros, portandosi ovviamente al comando del raggruppamento B. Come detto, era una partita importante, soprattutto a livello mentale: c’erano da dimenticare le ultime due brucianti sconfitte con i magiari che si erano imposti sia in Supercoppa che in finale di Champions. Non c’è stata partita oggi con la banda di Sandro Sukno che ha messo in chiaro le cose sin dal primo quarto: un parziale devastante di 5-0 che è andato praticamente a chiudere la partita. 🔗 Leggi su Oasport.it

