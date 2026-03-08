Perugia parte forte nei playoff | Monza battuta in rimonta 3-1 in gara1 dei quarti

Perugia inizia i quarti di finale dei playoff scudetto di Superlega battendo Monza 3-1 in gara uno. La squadra vince dopo aver subito qualche insicurezza nella fase iniziale, poi riesce a imporre il proprio ritmo e conquistare il primo punto della serie. La partita si è svolta con un ritmo intenso, con alcuni momenti di tensione e grande energia sul campo.

Un po’ di patemi nella parte iniziale e poi la Sir Susa Vim Perugia non lascia scampo alla Vero Volley Monza in gara1 dei quarti di finale dei playoff scudetto di Superlega. L’atmosfera degli spareggi per la vittoria del campionato si respira tutta nel primo set quando i monzesi, ottavi al termine della regular season, sorprendono una Perugia sonnacchiosa e fallosa, che però si rimette in fretta in carreggiata e domina il resto dell’incontro portandosi sull’1-0 nella serie. Squadre in campo con le formazioni annunciate e nel primo set Monza riesce a sorprendere i campioni d’Europa e del Mondo, che forse sottovalutano un po’ l’avversario che fa la voce grossa con le sue bocche da fuoco, in particolare Frascio ed Atanasov, e con il muro che trascina Monza sul 16-10. 🔗 Leggi su Oasport.it

Playoff Scudetto di Superlega: si parte con Perugia-Monza, poi tutti i Quarti di Finale

Sir Perugia, si alza il sipario sui playoff. Primo atto dei quarti stasera con Monza

