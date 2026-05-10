Alle ore 15 si disputa la prima partita dei playoff di pallanuoto femminile di serie A2, con la Rari Nantes Bologna impegnata a Como. La squadra bolognese, arrivata terza nel girone Sud, affronta la seconda del girone Nord, il Como, nella serie di semifinale. La gara segna l'inizio di un percorso che può portare alla finale per la promozione.

Prima sfida playoff per la Rari Nantes Bologna che concluso al terzo posto il girone Sud di A2 femminile di pallanuoto, da oggi incrocia la propria strada con il Como, seconda nel girone Nord, nella serie di semifinale. Alle 15, a Romano di Lombardia, vasca di casa di Como, le lariane ospita la Rari in gara-1, per un confronto difficile, impegnativo, ma che le ragazze di Andrea Posterivo affronteranno con grinta, determinazione e voglia di dare il meglio di loro stesse. La Rari arriva carica e vogliosa di far bene alla fase calda della stagione. Di fronte Veronica Perna e compagne si troveranno un Como che ha chiuso la sua ottima regolar season a quota 31 punti con 10 vittorie, 3 sconfitte e 1 pareggio, dietro solo alla capolista Sori ma nettamente davanti all’Orobica terza.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Pallanuoto A2 donne: ore 15 va in scena gara uno in Lombardia. La Rari Nantes impegnata a Como. Primo duello playoff per sognare

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