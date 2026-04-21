Pallanuoto donne bel successo di perna e compagne contro i castelli romani allo sterlino La Rari Nantes di Posterivo mette il turbo e si avvicina ai playoff

Nella partita di pallanuoto femminile disputata allo Sterlino, la squadra di casa ha vinto con un risultato di 12-6 contro il Castelli Romani. La formazione locale ha schierato in campo diversi giocatrici, tra cui Perna, Mazzia e Lepore, che hanno contribuito con vari gol. La squadra di casa cerca di avvicinarsi ai playoff, dopo aver ottenuto una vittoria importante contro le avversarie.

RARI NANTES BOLOGNA 12 CASTELLI ROMANI 6 RARI NANTES BOLOGNA: Fiorini, Toselli, Perna 1, Spattini, Mazzia 3, Calciati 1, Morselli, Lepore 4, Staglianò 3, Lelli, Ruggiero, Ferrigno, Guidoreni, Puglia. All. Posterivo. CASTELLI ROMANI: Frezza, Evangelista, Pompili, Ducci, Bassotti 1, Attenni 2, Cristea 2, De Marchis, Tomassini, Ronzisvalle, Montesano 1, Giachini. All. Mauretti. Arbitro: Franceschini. Note: parziali 3-3, 4-1, 3-2, 2-0. La Rari Nantes batte un colpo forte in chiave playoff. Bel successo per le ragazze di Andrea Posterivo che nell’ultima sfida di stagione regolare superano i Castelli Romani. La vittoria permette a Veronica Perna e compagne di tenere definitivamente a distanza la zona playout e fare un passettino verso quella playoff con 3 punti di platino messi in carniere.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Pallanuoto donne, bel successo di perna e compagne contro i castelli romani allo sterlino. La Rari Nantes di Posterivo mette il turbo e si avvicina ai playoff Notizie correlate Leggi anche: Pallanuoto a2 donne. Rari Nantes, una partita verità lontano da casa con i Castelli Romani Pallanuoto Under 14, la Rari Nantes Romagna travolge l’Ncsc FaenzaNetta affermazione della Rari Nantes Romagna, che nella piscina di Forlì supera con un convincente 21-11 l’Ncsc Faenza, riscattando così la sconfitta... Panoramica sull’argomento La Rari Nantes Florentia è campione d’Italia di pallanuoto paralimpicaFirenze, 15 giugno 2025 – La Rari Nantes Florentia torna sul gradino più alto del podio e si laurea Campione d’Italia nel quinto Campionato Italiano di Pallanuoto Paralimpica, chiudendo una stagione ... lanazione.it Pallanuoto, alla Rari lo scudetto paralimpicoLa Rari Nantes Florentia torna sul gradino più alto del podio e si laurea campione d’Italia nel quinto campionato italiano di pallanuoto paralimpica, chiudendo una stagione straordinaria con una ... rainews.it