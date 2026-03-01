Pallamano | Siracusa-Trieste e Salerno-Erice le finali della Coppa Italia 2026

Le semifinali della Coppa Italia 2026 di pallamano si sono giocate al Play Hall di Riccione, con le squadre di Siracusa e Salerno che hanno vinto le rispettive sfide contro Trieste ed Erice. Le partite si sono concluse con risultati combattuti, portando le squadre qualificate alle finali di domani. Le gare hanno coinvolto sia le formazioni maschili che femminili.

Al Play Hall di Riccione le semifinali della Coppa Italia 2026 di pallamano hanno emesso i loro, tanto al maschile quanto al femminile, in partite molto combattute che hanno promosso alle finalissime di domani. Coppa Italia Maschile Partita incredibile quella fra Teamnetwork Albatro Siracusa e Sassari. A spuntarla sono stati i siciliani con lo score di 30-29 rimontando dopo aver chiuso sotto il primo tempo 12-14: decisive le 8 reti di Filippo Angiolini. A contendere il trofeo ai siracusani, nell'ultimo atto, sarà Trieste: i giuliani hanno avuto la meglio 31-29 sul Pressano. Addirittura 16 i gol della coppia Hubert-Esparon. Coppa Italia...