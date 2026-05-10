Palladino sente la dedica di Carnesecchi nei suoi confronti e resta sorpreso | Sono un po' emozionato

Durante un'intervista in diretta, l'allenatore dell'Atalanta ha ricevuto una dedica speciale da parte del portiere, che ha rivolto parole significative nei suoi confronti. Palladino, presente in studio, si è mostrato colpito e ha dichiarato di essere un po’ emozionato. La scena si è svolta davanti alle telecamere, suscitando reazioni tra il pubblico e gli altri protagonisti coinvolti.

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