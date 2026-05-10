Palladino sente la dedica di Carnesecchi nei suoi confronti e resta sorpreso | Sono un po' emozionato
Durante un'intervista in diretta, l'allenatore dell'Atalanta ha ricevuto una dedica speciale da parte del portiere, che ha rivolto parole significative nei suoi confronti. Palladino, presente in studio, si è mostrato colpito e ha dichiarato di essere un po’ emozionato. La scena si è svolta davanti alle telecamere, suscitando reazioni tra il pubblico e gli altri protagonisti coinvolti.
Carnesecchi ha dedicato parole importanti nei confronti di Raffaele Palladino e nell'intervista in diretta al tecnico dell'Atalanta glielo fanno sapere: "Sono un po' emozionato".🔗 Leggi su Fanpage.it
Notizie correlate
Leggi anche: L’Inter sente un clima di ostilità nei suoi confronti per il caso Bastoni, «Ce la vogliono far pagare…»
L’equipaggio di Artemis II commenta la Nutella fluttuante: “Nello spazio spesso i sapori sono un po’ diversi”I quattro astronauti della missione Artemis II hanno raccontato alla CNN il dietro le quinte delle immagini virali dell'ormai famosa Nutella...