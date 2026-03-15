Durante l’ultima partita tra Inter e Atalanta a San Siro, sono stati registrati momenti di forte tensione negli ultimi minuti di gioco. Al minuto 83, si sono verificati episodi che hanno accentuato l’ostilità nei confronti dell’Inter, legate al caso Bastoni. La squadra sente di essere sotto pressione e percepisce che si voglia far pagare loro qualcosa in questa situazione.

Momenti di grande tensione a San Siro negli ultimi minuti di Inter-Atalanta. Al minuto 83, Nikola Krstovic ha firmato il gol del pari per l’ Atalanta: Dumfries ha protestato per un presunto fallo di Sulemana al limite dell’area ma onestamente si è vista una mano piuttosto leggera: Dumfries si è buttato come se fosse una gara di tuffi. L’arbitro Gianluca Manganiello ha lasciato proseguire l’azione. Krstovic ha approfittato della ribattuta e ha infilato la rete, portando il punteggio sull’1-1. Il gol, inizialmente sotto esame dal Var, è stato confermato, scatenando le proteste dei giocatori e dello staff dell’Inter. Tra le reazioni più clamorose quella di Cristian Chivu, tecnico dei nerazzurri, che si è rivolto all’arbitro manifestando il proprio dissenso per la decisione. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - L’Inter sente un clima di ostilità nei suoi confronti per il caso Bastoni, «Ce la vogliono far pagare…»

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