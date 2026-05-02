L'equipaggio di Artemis II commenta la Nutella fluttuante | Nello spazio spesso i sapori sono un po' diversi

L'equipaggio della missione Artemis II ha condiviso con una nota testata giornalistica i dettagli delle immagini di Nutella che fluttua nello spazio a bordo del modulo Orion. I quattro astronauti hanno spiegato che, in assenza di gravità, alcuni sapori possono risultare leggermente diversi rispetto a quelli consumati sulla Terra. Le immagini della crema spalmabile in assenza di peso sono diventate virali sui social, attirando l'attenzione di molti appassionati.

I quattro astronauti della missione Artemis II hanno raccontato alla CNN il dietro le quinte delle immagini virali dell'ormai famosa Nutella fluttuante all'interno di Orion. Intervistati alla CNN hanno confermato: "Il sapore della Nutella rimane molto simile a quello che ha sulla Terra".🔗 Leggi su Fanpage.it

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