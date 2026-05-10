Palladino post Milan Atalanta | Il 3-0 era meritato devo ringraziare i miei ragazzi mi emozionano

Dopo la partita contro il Milan, l’allenatore dell’Atalanta ha commentato la vittoria con un risultato di 3-0, definendola meritata. Ha ringraziato i giocatori per l’impegno dimostrato durante la gara, esprimendo anche emozione per il successo conquistato. La squadra ha saputo conquistare i tre punti in modo convincente, secondo quanto riferito dall’allenatore, che si è detto soddisfatto dell’andamento della partita.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Manchester United scatenato sul mercato: dal riscatto di Hojlund il tesoretto per andare all’assalto su Ederson! Il piano Calciomercato Fiorentina: scattano gli obblighi di riscatto per Fabbian e Brescianini dopo la matematica salvezza! Quanto sborsano i viola Italiano corteggiato dalle big di Serie A? Il Bologna fissa una deadline: la posizione del club Manchester United scatenato sul mercato: dal riscatto di Hojlund il tesoretto per andare all’assalto su Ederson! Il piano Lo Shakhtar Donetsk vince il campionato, 16^ titolo della storia! 4-0 al Poltava e festa grande per Arda Turan, Srna e giocatori Morto il papà di Hansi Flick: dramma per il tecnico a poche ore dal Clasico, ma siederà comunque sulla panchina del Barcellona Ajax, come sta andando la stagione dei giocatori in prestito.🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Palladino post Milan Atalanta: «Il 3-0 era meritato, devo ringraziare i miei ragazzi, mi emozionano» ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Palladino dopo Atalanta Udinese: «Volevo ringraziare i ragazzi, sul 2-0 potevano crollare. Vi spiego il motivo delle mie proteste con l’arbitro»Griezmann Orlando City, doccia gelata per gli statunitensi? C’è la decisione dell’attaccante dell’Atletico Madrid Goretzka esce allo scoperto sul... Milan-Atalanta, Palladino: “Avremmo meritato il 3-0, ma è stato bello anche vincere così”Terminata la sfida tra il Milan e l'Atalanta: rossoneri e nerazzurri si sono affrontati a San Siro per la partita valida per la 36^ giornata del... Argomenti più discussi: Milan-Atalanta, alla squadra di Palladino più dei punti serve mostrare la voglia di vincere; Serie A: domenica alle 20,45 in campo Milan-Atalanta DIRETTA Probabili formazioni; Milan-Atalanta, Palladino: Serve una reazione da squadra; Atalanta, il finale di stagione per costruire il futuro? Quella frase di Palladino verso il 2026/27.