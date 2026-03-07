Palladino dopo Atalanta Udinese | Volevo ringraziare i ragazzi sul 2-0 potevano crollare Vi spiego il motivo delle mie proteste con l’arbitro
Dopo il pareggio tra Atalanta e Udinese, l’allenatore della squadra bergamasca ha espresso gratitudine ai suoi giocatori, sottolineando come sul punteggio di 2-0 potessero perdere fiducia, ma invece hanno resistito. Ha anche spiegato il motivo delle sue proteste con l’arbitro durante la partita, senza entrare in dettagli ulteriori. La sua dichiarazione si è concentrata sui comportamenti e le scelte dei suoi calciatori.
Temi più discussi: Pronostico Atalanta-Udinese quote 28ª giornata Serie A; La preview di Atalanta-Udinese; Atalanta-Udinese: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv; Palladino è l'allenatore del mese: la consegna del premio prima di Atalanta-Udinese.
Atalanta, alta tensione Palladino: a muso duro con l’arbitra Caputi, le scuse a Rapuano e l’attacco all’UdinesePalladino nervosissimo nel finale di Atalanta-Udinese: il duro sfogo col quarto uomo Maria Sole Ferrieri Caputi, poi la retromarcia. Marelli: Andava punito. sport.virgilio.it
Atalanta-Udinese 2-2: Davis illude i friulani, la doppietta di Scamacca salva PalladinoL'Atalanta strappa un buon pari in rimonta contro l'Udinese, oggi sabato 7 marzo. Alla New Balance Arena di Bergamo, finisce 2-2 uno degli anticipi della 28esima giornata di Serie A tra la Dea e i fri ... adnkronos.com
Serie A, Juventus-Pisa 0-0 dopo i primi 45' Atalanta-Udinese 2-2. La Dea agguanta il pareggio in 4’ grazie a Scamacca. Cagliari-Como 1-2, ai lariani i tre punti. Ieri Napoli-Torino 2-1. Tutti gli aggiornamenti su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2026/0 - facebook.com facebook
Un super Scamacca salva l' #Atalanta: doppietta e 2-2 in rimonta con l'Udinese x.com