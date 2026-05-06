Palio di San Floriano da domani la rievocazione entra nel vivo

Da domani, Jesi si prepara ad accogliere la fase centrale del Palio di San Floriano, che prosegue con un programma di eventi fino al 10 maggio. Dopo il primo weekend, caratterizzato da momenti come la ‘Scampanada’ e la caccia al legnetto, il centro della città si anima con attività e iniziative legate alla tradizione. La rievocazione si svolge in diversi locali e piazze, coinvolgendo la comunità locale e i partecipanti.

Il Palio di San Floriano entra nel vivo: dopo lo straordinario successo del primo weekend, che ha visto il centro di Jesi gremito per la tradizionale ‘Scampanada’ e l’emozionante caccia al legnetto, l’attenzione si sposta sul ricco calendario di eventi da domani al 10 maggio. Sotto il tema ‘Voci dal Borgo’, la manifestazione si prepara a trasformare il cuore storico in un palcoscenico medievale. L’inaugurazione di domani darà il via all’apertura delle taverne e agli spettacoli itineranti, segnando l’inizio di una quattro giorni intensa. Tra i momenti più attesi, i convegni storici a palazzo dei Convegni dedicati all’ottocentenario della morte di San Francesco e il debutto delle mostre fotografiche.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Palio di San Floriano, da domani la rievocazione entra nel vivo Notizie correlate Leggi anche: Palio di San Floriano, tutto pronto per la XXIX edizione. Primo atto la cerimonia di riconsegna del vessillo a San Paolo di Jesi Palio di San Floriano: tra tradizione e diverse novità ecco tutti gli appuntamenti in programmaJESI – È partito con grande entusiasmo e partecipazione il primo weekend del Palio di San Floriano 2026, che dal 2 al 10 maggio animerà il centro... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Jesi, è tempo di Palio di San Floriano 2026. Voci dal Borgo; Palio di San Floriano: tra tradizione e diverse novità ecco tutti gli appuntamenti in programma; A Jesi il Palio di San Floriano entra nel vivo; Palio, Jesi medioevale per due settimane. Jesi Palio di San Floriano: dal 2 al 10 maggio la XXIX edizione, Voci dal BorgoTra le novità: il concorso della vetrina medioevale, i convegni su San Francesco a 800 anni dalla morte, il Medieval contest e gli artisti di strada ... qdmnotizie.it Jesi, è tempo di Palio di San Floriano 2026. Voci dal BorgoIl Palio di San Floriano 2026 sarà Voci dal Borgo: prima parte dal 2 al 4 maggio, il culmine dal 7 al 10, quando si apriranno le taverne ... centropagina.it Palio di San Floriano: tra tradizione e diverse novità ecco tutti gli appuntamenti in programma x.com Palio di San Floriano 2026: grande partecipazione al primo weekend di eventi - facebook.com facebook