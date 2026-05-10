Palio di Feltre | Marinella Senatore crea il drappo per il vincitore

Per il Palio di Feltre, l’artista internazionale Marinella Senatore ha realizzato il drappo destinato al vincitore. La sua partecipazione rappresenta un collegamento tra la tradizione storica della corsa e un linguaggio artistico contemporaneo. La creazione è stata pensata per reinterpretare simboli e motivi della manifestazione attraverso un approccio moderno e personale. La sua opera sarà consegnata come premio ai partecipanti che si aggiudicheranno la vittoria.

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? Punti chiave Chi è l'artista internazionale scelta per il premio del vincitore?. Come trasformerà Marinella Senatore la tradizione in un linguaggio moderno?. Perché il tema Passione e Comunità guida l'edizione di quest'anno?. Quali eventi segneranno il percorso verso la 47ma edizione del Palio?.? In Breve Cerimonia al Santuario dei Santi Vittore e Corona con don Francesco De Luca.. Nuovo Assessore Matteo Titton rappresenta l'Amministrazione Comunale durante l'evento.. Tema della 47ma edizione focalizzato sul concetto di Passione e Comunità.. Coro Femminile Vocincanto accompagna la celebrazione religiosa presso il Santuario.. Il presidente Eugenio Tamburrino ha annunciato oggi, 10 maggio 2026, che Marinella Senatore sarà l’artista incaricata di realizzare il drappo per il vincitore del Palio di Feltre.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Palio di Feltre: Marinella Senatore crea il drappo per il vincitore ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Il nuovo progetto artistico di Marinella Senatore, un percorso condiviso con famiglie e comunitàA Venezia, mentre la Biennale ridisegna come sempre la geografia dell’arte contemporanea, c’è un progetto che nasce lontano dai padiglioni e dalle... GNAMC: Marinella Senatore sfida il confine tra arte e sociale? Cosa sapere La GNAMC nomina Marinella Senatore visiting artist per il programma 2026 a Roma.