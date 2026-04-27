GNAMC | Marinella Senatore sfida il confine tra arte e sociale
La GNAMC ha annunciato la nomina di Marinella Senatore come visiting artist per il programma del 2026 a Roma. L'artista, nota per il suo lavoro multidisciplinare, inizierà il 28 aprile una serie di laboratori presso l'Accademia di Belle Arti. La sua presenza si inserisce in un progetto che coinvolge diverse iniziative artistiche e sociali previste per il prossimo anno.
? Cosa sapere La GNAMC nomina Marinella Senatore visiting artist per il programma 2026 a Roma.. L'artista multidisciplinare avvierà il 28 aprile laboratori con l'Accademia di Belle Arti.. La Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea ha scelto Marinella Senatore come protagonista del programma Artista 2026, inaugurando una stagione dedicata all’arte partecipativa con un percorso che inizierà il 28 aprile tramite incontri con gli studenti dell’Accademia di Belle Arti di Roma. L’iniziativa, presentata dalla direttrice della GNAMC Renata Cristina Mazzantini, segue l’esempio di figure come Mario Ceroli ed Emilio Isgro’, introducendo il concetto di visiting artist all’interno del museo con la formula che prevede un singolo artista protagonista di una sala per l’intero anno.🔗 Leggi su Ameve.eu
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