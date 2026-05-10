La cerimonia di sorteggio per il 47° Palio di Copparo si è svolta con il suono delle chiarine, annunciando l’ordine delle prove tra i rioni Crusar, Dezima, Furnas e Mota. Tra le novità di quest’anno, il ritorno del Premio Coluccia. I rappresentanti dei rioni hanno assistito alla estrazione, che determina la sequenza delle attività previste per la tradizionale giornata di giochi di piazza, in programma il 13 giugno.

È stata aperta dallo squillante suono delle chiarine, la cerimonia di sorteggio dell’ordine con cui i rioni Crusar, Dezima, Furnas e Mota si cimenteranno negli antichi giochi di piazza del 47° Palio di Copparo in programma il 13 giugno. Il tradizionale rito si è rinnovato nel pomeriggio di ieri in Comune, alla presenza della Corte Ducale guidata dal presidente Federico Margutti, del vicesindaco Bruna Cirelli, dell’assessore all’Associazionismo e Manifestazioni Fabio Felisatti e dei rappresentanti delle contrade. È stata l’occasione per ammirare i due Palii realizzati dalle artiste Marika Nelly Bellotti e Daniela Bellotti: la prima ha curato...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Palio di Copparo, ecco i sorteggi. Tra i ritorni, il ’Premio Coluccia’

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