Palio di Copparo tolti i veli

Nel centro cittadino, le chiarine hanno accompagnato l’arrivo della Corte Ducale e delle bandiere dei rioni, mentre si muovevano verso la Galleria civica “Alda Costa”. La scena si è svolta sotto lo sguardo dei cittadini, che hanno assistito all’ingresso ufficiale in un’atmosfera di festa. I vessilli dei rioni Crusar, Dezima, Furnas e Mota sono stati esposti in modo evidente, segnando un momento di attenzione pubblica.

L’inconfondibile suono delle chiarine ha accompagnato l’incedere della Corte Ducale e delle bandiere dei rioni Crusar, Dezima, Furnas, Mota da piazza del Popolo alla Galleria civica “Alda Costa” sotto gli occhi dei cittadini che vivevano il cuore cittadino. Così si è aperta – nel pomeriggio di venerdì – la presentazione della 47esima edizione del Palio di Copparo, la storica manifestazione rievocativa del tempo degli Estensi pronta a coinvolgere l’intera comunità e ad aprirsi ai visitatori. Dare giusto rilievo e lustro ad un evento dal forte valore identitario, permettendo al contempo a chi proviene da altre realtà di conoscere quanto...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Palio di Copparo, tolti i veli Giuramenti, sfilate, giochi e due novità: ufficializzato il calendario del Palio di CopparoL’inconfondibile suono delle chiarine ha accompagnato l’incedere della Corte Ducale e delle bandiere dei rioni Crusar, Dezima, Furnas, Mota da piazza... Prima Categoria: punti playoff in palio per la Portuense col Fusignano. Copparo a Bubano, Codigorese a MolinellaCon la ventiseiesima giornata alle porte, la classifica del girone F di Prima categoria racconta un campionato già deciso in vetta, ma ancora...