Panchina Nazionale il dibattito di Callegari e Trevisani sul possibile successore di Gattuso

Dopo le dimissioni di Gennaro Gattuso, si sono aperti confronti tra esperti del settore sulla possibile sostituzione. Due commentatori hanno espresso le loro opinioni riguardo ai candidati potenziali e alle sfide che il nuovo allenatore potrebbe affrontare. Le discussioni si sono concentrate sulle caratteristiche richieste per il ruolo e sulle esigenze della squadra. Il dibattito è diventato un punto di riferimento per analizzare le prossime mosse della federazione.

di Lorenzo Vezzaro Panchina nazionale: le riflessioni di Callegari e Trevisani in seguito alle dimissioni di Gennaro Gattuso. Le suggestioni dei commentatori. A Sport Mediaset si è acceso il dibattito sul futuro della panchina del Napoli, analizzando la clamorosa possibilità che Antonio Conte possa lasciare il club per accettare l’incarico di CT della Nazionale. Durante il TG sportivo di Italia Uno, è stata lanciata la provocazione su chi dovrebbe raccogliere l’eredità del tecnico salentino qualora decidesse di tornare a guidare l’Italia, portando i giornalisti in studio a confrontarsi su profili molto diversi tra loro per dare continuità al progetto azzurro.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Panchina Nazionale, il dibattito di Callegari e Trevisani sul possibile successore di Gattuso Notizie correlate Iran, raggiunto un accordo sul possibile successore di KhameneiABBONATI A DAYITALIANEWS Un consenso all’interno dell’Assemblea degli Esperti Un accordo di massima sulla futura successione alla guida dell’Iran... Leggi anche: “Al posto di Gattuso”. Nazionale, rifondazione totale: i nomi per la panchina Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Pep Guardiola nuovo ct dell’Italia, sogno o svolta reale? Perché il suo nome non è più fantacalcio; Ha detto sì alla nazionale italiana, si avvicina il CT da sogno; ? Ct Italia: Bonucci e l’identikit del nuovo tecnico; Guardiola CT dell’Italia, solo una suggestione o ipotesi concreta?. Conte o Allegri ct Italia? Capello svela tutto: Ecco chi è favorito per la NazionaleConte o Allegri ct Italia? Capello svela tutto: Ecco chi è favorito per la Nazionale Antonio Conte o Massimiliano Allegri sulla panchina della Nazionale italiana? Il ... tuttojuve.com Ct Nazionale: Napoli e Milan col fiato sospeso. E' rush finale Conte-Allegri con Mancini sullo sfondoLa corsa alla panchina della Nazionale italiana si trasforma in una partita a scacchi ad alta tensione, con Napoli e Milan coinvolti in un ... sport.tiscali.it SportMediaset. . Sono due i nomi più caldi per la panchina della Nazionale in questo momento… Voi chi scegliereste #sportmediaset #mediaset #pressing #italia #azzurri - facebook.com facebook Vi confermo l'addio di Gattuso alla panchina della Nazionale, Gattuso non sarà più Ct della Nazionale. Ci sono in corso delle valutazioni su diversi allenatori, anche sotto contratto. Vi aggiorneremo, si può scatenare un effetto domino molto molto interessante x.com