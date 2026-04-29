Panchina Nazionale il dibattito di Callegari e Trevisani sul possibile successore di Gattuso

Da internews24.com 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo le dimissioni di Gennaro Gattuso, si sono aperti confronti tra esperti del settore sulla possibile sostituzione. Due commentatori hanno espresso le loro opinioni riguardo ai candidati potenziali e alle sfide che il nuovo allenatore potrebbe affrontare. Le discussioni si sono concentrate sulle caratteristiche richieste per il ruolo e sulle esigenze della squadra. Il dibattito è diventato un punto di riferimento per analizzare le prossime mosse della federazione.

di Lorenzo Vezzaro Panchina nazionale: le riflessioni di Callegari e Trevisani in seguito alle dimissioni di Gennaro Gattuso. Le suggestioni dei commentatori. A Sport Mediaset si è acceso il dibattito sul futuro della panchina del Napoli, analizzando la clamorosa possibilità che Antonio Conte possa lasciare il club per accettare l’incarico di CT della Nazionale. Durante il TG sportivo di Italia Uno, è stata lanciata la provocazione su chi dovrebbe raccogliere l’eredità del tecnico salentino qualora decidesse di tornare a guidare l’Italia, portando i giornalisti in studio a confrontarsi su profili molto diversi tra loro per dare continuità al progetto azzurro.🔗 Leggi su Internews24.com

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