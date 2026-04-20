Un dirigente sportivo ha dichiarato di non considerare l'ipotesi di trasferirsi all'Inter e ha affermato che la decisione sul suo futuro sarà determinata da fattori ancora da definire. La sua posizione è stata comunicata durante un'intervista, in cui ha precisato che al momento non ci sono piani per cambiare squadra e che le scelte future dipenderanno da elementi specifici. La sua dichiarazione ha suscitato interesse tra gli appassionati e gli addetti ai lavori.

Palestra sul futuro: «Non penso all’Inter. La decisione sul mio futuro sarà presa in base a.». Le dichiarazioni dell’agente del Cagliari. A margine del premio “Inside The Sport 2026” a Coverciano, Marco Palestra, esterno rivelazione in prestito al Cagliari dall’Atalanta, ha concesso una lunga intervista ai media presenti Il giovane talento ha ripercorso la sua crescita stagionale, partendo dalle aspettative iniziali: Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata « Non ci pensavo, cercavo di ragionare sul breve termine, concentrandomi sul dare sempre il massimo per migliorarmi ogni giorno. Senza obiettivi così ». Nonostante l’ascesa prepotente, Palestra resta umile e focalizzato sul lavoro quotidiano necessario per limare i propri difetti: « Ho tantissimi margini, avendo 21 anni è normale sia così.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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RIVOLUZIONE FINALE: Juric cambia tutto per salvare la stagione! FM26

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Una raccolta di contenuti

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Palestra: «La Sardegna è qualcosa di speciale per me, qui ho costruito rapporti forti. Devo tanto a Pisacane e sul futuro…»Marco Palestra ha rilasciato delle dichiarazioni sulla sua stagione con il Cagliari, il tecnico Fabio Pisacane, la sfida contro l'Atalanta e non solo ... cagliarinews24.com

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LaC News24. . Nella Casa Circondariale di Castrovillari apre una palestra ed un’area benessere per i detenuti. Un'innovazione che si aggiunge ad altri progetti attivati nel carcere della città del Pollino, tra cui quello del reinserimento lavorativo. Ne parliamo co - facebook.com facebook