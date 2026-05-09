Palermo sette intossicati dopo avere mangiato tonno rosso | Uno finisce in Terapia intensiva

A Palermo, sette persone sono state colpite da intossicazione dopo aver consumato tonno rosso acquistato in una pescheria locale. Una di loro è finita in terapia intensiva a causa delle condizioni di salute. I Nas hanno individuato il negozio che ha venduto il pesce e stanno conducendo accertamenti. Si ipotizzano alti livelli di sostanze nocive nel prodotto, ma le analisi sono ancora in corso.

Sette persone sono finite in ospedale a Palermo dopo aver mangiato del tonno rosso. Uno di loro è ricoverato nel reparto di Terapia intensiva all'ospedale Villa Sofia; gli altri sono sotto osservazione nei Pronto soccorso degli ospedali Civico, Ingrassia e Policlinico. I carabinieri del Nas del capoluogo siciliano hanno individuato la pescheria dove è stato venduto il tonno. L'esercizio commerciale, il giorno precedente l'intossicazione, ha venduto oltre 200 chili di tonno rosso tracciato. I militari, insieme ai colleghi della stazione Olivuzza, hanno sequestrato un tonno che era pronto per essere messo in vendita.,, I consumatori hanno subito accusato nausea e altri sintomi tipici dell'intossicazione.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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