Palermo sette intossicati dopo aver mangiato tonno rosso | uno è grave in terapia intensiva

A Palermo, sette persone sono state ricoverate in ospedale dopo aver mangiato tonno rosso contaminato. Uno di loro si trova in condizioni gravi in terapia intensiva. Le autorità hanno accertato che si tratta di una caso di sindrome sgombroide, una reazione tossica legata al consumo di pesce contaminato. Sono stati effettuati controlli, e sono stati rilevati tracce della tossina responsabile dell’avvelenamento.

La sindrome sgombroide e cosa è stato rilevato. Sette persone sono finite in ospedale a Palermo dopo aver consumato tonno rosso contaminato. Uno dei pazienti si trova ricoverato in terapia intensiva ed è considerato il caso più grave di un episodio che ha immediatamente fatto scattare controlli sanitari e verifiche sulla filiera alimentare. Secondo le prime informazioni, all’origine dell’ intossicazione ci sarebbe la cosiddetta s indrome sgombroide, una patologia alimentare provocata dall’elevata presenza di istamina nel pesce mal conservato. Un fenomeno poco conosciuto dal grande pubblico ma che, spiegano gli esperti, può provocare sintomi molto seri e in alcuni casi anche complicazioni potenzialmente pericolose.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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Sette intossicati dopo avere mangiato tonno rosso a Palermo, uno è in terapia intensivaSette persone sono in diversi ospedali di Palermo intossicate dopo aver mangiato tonno rosso nel capoluogo siciliano.

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