Palermo sedicenne confessa l’omicidio | sostiene l’aggressione sessuale

Un minorenne ha ammesso di aver ucciso una persona, dichiarando di aver commesso anche un'aggressione sessuale. La polizia sta cercando di ricostruire le ultime dodici ore trascorse in una baracca, cercando di capire cosa sia successo realmente durante quel periodo. Sono in corso verifiche sui movimenti del ragazzo tra il quartiere Ballarò e il Villaggio, con l’analisi dei dati del suo cellulare.

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? Punti chiave Cosa è successo realmente durante le dodici ore trascorse nella baracca?. Come spiegherà il cellulare gli spostamenti tra Ballarò e il Villaggio?. Perché gli investigatori dubitano della versione dell'aggressione sessuale?. Chi ha assistito il sedicenne nel vuoto temporale dopo l'omicidio?.? In Breve Procuratore Claudia Caramanna e sostituto Gaetano Guardì coordinano le indagini sulla dinamica.. Analisi GPS del cellulare per verificare le dodici ore trascorse nella baracca.. Investigatori ricostruiscono gli spostamenti tra il quartiere Ballarò e il Villaggio Santa Rosalia.. Verifica dei messaggi per accertare la veridicità del rifiuto sessuale dichiarato.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Palermo, sedicenne confessa l’omicidio: sostiene l’aggressione sessuale ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Garlasco, il Racis su Sempio: Incline alla menzogna - Storie italiane 21/04/2026 Notizie correlate Leggi anche: Omicidio a Palermo, sedicenne uccide un uomo e si costituisce Omicidio Iannitti, svolta nella notte. Fermato 19enne: confessa l’omicidio e l’occultamento del corpoSvolta nelle indagini sulla morte di Vincenzo Iannitti, il 20enne di San Castrese di Sessa Aurunca ritrovato senza vita dopo oltre un mese dalla... Argomenti più discussi: Sedicenne confessa l'omicidio di un 69enne a Palermo; Palermo, 16enne confessa l’omicidio di Pietro De Luca: indagini su movente e orario della morte; Omicidio a Palermo, il sedicenne sotto torchio: la sua versione non convince, ecco perchè; Palermo, a 16 anni uccide il vicino poi confessa: Mi difendevo dalle sue avance.