Omicidio a Palermo sedicenne uccide un uomo e si costituisce

Nella notte a Palermo, un ragazzo di 16 anni si è costituito dopo aver ucciso un uomo di 51 anni nell’abitazione di via Buonpensiero, nel quartiere Villaggio Santa Rosalia. Secondo quanto ricostruito, il minore avrebbe colpito la vittima alla testa con un oggetto contundente. La polizia ha raggiunto il luogo e ha avviato le indagini per chiarire i motivi dell’omicidio.

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