Omicidio a Palermo sedicenne uccide un uomo e si costituisce

Da feedpress.me 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte a Palermo, un ragazzo di 16 anni si è costituito dopo aver ucciso un uomo di 51 anni nell’abitazione di via Buonpensiero, nel quartiere Villaggio Santa Rosalia. Secondo quanto ricostruito, il minore avrebbe colpito la vittima alla testa con un oggetto contundente. La polizia ha raggiunto il luogo e ha avviato le indagini per chiarire i motivi dell’omicidio.

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Omicidio a Palermo. E’ accaduto nella notte, al Villaggio Santa Rosalia. Un minore di 16 anni avrebbe ucciso un uomo di 51 anni nell’abitazione di quest’ultimo in via Buonpensiero, colpendolo alla testa con un oggetto contundente. Il ragazzo si è poi costituito in questura. Indaga la Squadra mobile, coordinata dalla procura per i minorenni. Sul posto la Scientifica per i rilievi.🔗 Leggi su Feedpress.me

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