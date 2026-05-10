A Palermo, un uomo di 34 anni è stato trovato morto all’interno di una Smart con il volto sfigurato. La vittima è stata colpita da cinque proiettili, sparati alla testa e al viso, durante la sera di sabato nel quartiere Cep. La scena del delitto si presenta come un’esecuzione, senza ulteriori dettagli sulla dinamica dell’episodio. La polizia sta indagando per chiarire le cause e i responsabili di questo fatto.

È stato trovato morto all’interno di una Smart con il viso sfigurato: una vera e propria esecuzione quella della quale è rimasto vittima Placido Barrile, il 34enne che sabato sera è stato assassinato nel quartiere Cep a Palermo con cinque colpi di arma da fuoco in faccia e alla testa. L’allarme è arrivato al numero unico di emergenza alle 19.02 mentre una persona – probabile amico della vittima – ha chiamato i soccorsi. Dalle prime ricostruzioni, Barrile aveva precedenti di spaccio e droga e la sua morte è figlia di un agguato che non gli ha lasciato scampo: l’uomo è stato raggiunto dagli spari mentre si trovava nell’abitacolo della Smart parcheggiata in via Filippo Paladini.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Palermo, 34enne ucciso dentro la sua auto con 5 colpi di pistola per sfigurargli il viso

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