Agguato a San Giovanni | 34enne ucciso a colpi di pistola vicino a una scuola

Nella zona di San Giovanni, a meno di 100 metri da una scuola, un uomo di 34 anni è stato colpito a morte da alcuni proiettili. La vittima si chiamava Salvatore De Marco e l’agguato si è verificato vicino all’istituto comprensivo statale Vittorino da Feltre. La polizia sta indagando sulla vicenda per ricostruire i dettagli dell’episodio.

Si è consumato a meno di 100 metri dall'istituto comprensivo statale Vittorino da Feltre l'agguato costato la vita a Salvatore De Marco, 34 anni. Intorno alle 12:30 di questa mattina, gli agenti del Commissariato di Ponticelli sono intervenuti presso l'Ospedale del Mare, dove l'uomo era stato trasportato dopo essere stato raggiunto da diversi colpi d'arma da fuoco. Nonostante i tentativi dei sanitari, il 34enne è deceduto poco dopo il ricovero. Secondo i primi accertamenti, l'agguato sarebbe avvenuto in zona San Giovanni, nei pressi di via Figurelle, a breve distanza da un istituto scolastico. Un dettaglio che rende ancora più grave l'episodio, verificatosi in pieno giorno e in un'area frequentata.