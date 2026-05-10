Palazzo Ducale di Mantova | Claudia Bonora guida la Società al 2028

Claudia Bonora è stata nominata presidente della Società che gestisce il Palazzo Ducale di Mantova, con un mandato fino al 2028. La nomina avviene in un momento di cambiamenti nella gestione amministrativa, con nuovi membri entrati nel consiglio direttivo. La relazione tra il Palazzo e la città sarà monitorata attraverso questa nuova guida, che si occuperà di coordinare le attività e le decisioni relative alla struttura.

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? Punti chiave Chi sono i nuovi membri che guideranno la gestione amministrativa?. Come influenzerà la nuova presidenza il legame tra Palazzo e città?. Quali saranno le nuove linee guida per la ricerca scientifica?. Perché la scelta di Claudia Bonora sposta l'attenzione sul paesaggio?.? In Breve Vicepresidente Luca Barbieri e tesoriere Giulia Braccaioli completano il nuovo direttivo.. Alessandro Colombo resta direttore responsabile della rivista scientifica La Reggia.. Il nuovo assetto istituzionale coprirà il triennio 2026-2028 per la gestione culturale.. L'approccio interdisciplinare collegherà il Palazzo Ducale al contesto urbanistico di Mantova.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Palazzo Ducale di Mantova: Claudia Bonora guida la Società al 2028 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Venezia, sfida al voto: Martella guida i sondaggi verso Palazzo Ducale? Domande chiave Chi riuscirà a fermare lo svuotamento del centro storico veneziano? Come cambierà la gestione dei fondi per la Biennale e la Fenice?... Luciano Canfora a Palazzo Ducale per il secondo appuntamento del ciclo “Un Palazzo di libri”C'è Posta per te, le pagelle: Roberto campione olimpico di 'cerving' (0), Annarita piange ma è finalmente libera da quei figli ingrati (9) Canfora... Argomenti più discussi: A Palazzo Ducale nuovo allestimento dell’Alcova, con strappi del ciclo di Pisanello; La Notte dei Musei, aperture straordinarie alla scoperta di Mantova (aperto anche il museo della Gazzetta); Arte, da Mantova parte un progetto per la luce intelligente nei musei; Mantova e Cremona da oltre un anno sono senza soprintendente. L'appello al ministro Giuli.