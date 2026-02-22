Luciano Canfora a Palazzo Ducale per il secondo appuntamento del ciclo Un Palazzo di libri

Luciano Canfora partecipa a Palazzo Ducale per il secondo incontro del ciclo “Un Palazzo di libri”. La sua presenza deriva dalla volontà di condividere le scoperte più recenti sui testi antichi e sulla storia della cultura. Durante l’evento, Canfora discute di nuove interpretazioni sui manoscritti medievali, coinvolgendo il pubblico con esempi pratici. La serata si concentra sulle sue ricerche più innovative, attirando appassionati e studiosi. L’appuntamento prosegue con altri protagonisti del panorama letterario.

Canfora presenterà lunedì 23 febbraio a partire dalle ore 18:30 nella Sala del Maggior Consiglio il suo ultimo pamphlet, "Il porcospino d'acciaio. Occidente ultimo atto" (Laterza 2025), dialogando con Marco Salotti. Luciano Canfora trae spunto da una definizione dell'Ucraina data dalla Presidente della Commissione europea. Lo storico traccia un quadro lucido e spietato del sostanziale inganno della propaganda di un Occidente legato ai valori equivalenti di democrazia e libertà.

“Un Palazzo di Libri”: a Palazzo Ducale 12 incontri con grandi scrittori dal romanzo all'attualitàDa lunedì 26 gennaio, presso Palazzo Ducale, prende il via “Un Palazzo di Libri”, una rassegna dedicata alla letteratura e agli autori.

