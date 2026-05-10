PalaCosmelli | l’Us Livorno chiarisce la procedura è ancora aperta

L’Us Livorno ha comunicato che la procedura relativa al progetto PalaCosmelli rimane ancora in corso. Restano aperte diverse domande, come l’identità degli imprenditori che sostengono finanziariamente l’iniziativa e i dettagli sulla proposta della società Pielle riguardo alla gestione del palazzetto. La situazione attuale non presenta ancora decisioni definitive e il procedimento è in fase di sviluppo.

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