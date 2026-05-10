PalaCosmelli | l’Us Livorno chiarisce la procedura è ancora aperta
L’Us Livorno ha comunicato che la procedura relativa al progetto PalaCosmelli rimane ancora in corso. Restano aperte diverse domande, come l’identità degli imprenditori che sostengono finanziariamente l’iniziativa e i dettagli sulla proposta della società Pielle riguardo alla gestione del palazzetto. La situazione attuale non presenta ancora decisioni definitive e il procedimento è in fase di sviluppo.
? Domande chiave Chi sono gli imprenditori che finanziano il progetto dell'Us Livorno?. Come cambierà la gestione del palazzetto secondo la proposta della Pielle?. Perché la decisione finale sul PalaCosmelli potrebbe slittare al 2026?. Cosa differenzia i due progetti presentati al Comune il 30 aprile?.? In Breve Progetti finali depositati il 30 aprile; valutazione comunale entro trenta giorni.. Pielle e Rew Team propongono sport indoor e attività senza business estranei.. Sostegno economico Us Livorno garantito dagli imprenditori Carlo Michelini e Andrea Malventi.. Iter amministrativo e gara pubblica potrebbero prolungarsi fino all'autunno 2026.🔗 Leggi su Ameve.eu
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