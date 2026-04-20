A Spoltore aperta la procedura per l' affidamento del nido in via dell' asilo

Il Comune di Spoltore ha avviato una procedura per raccogliere manifestazioni di interesse relative all’affidamento dell’asilo nido comunale situato in Via dell’Asilo. La procedura si svolge senza bando di gara e prevede una negoziazione per individuare l’offerta economicamente più vantaggiosa. La scelta sarà effettuata sulla base di criteri di valutazione stabiliti dall’amministrazione comunale.

Il Comune di Spoltore ha avviato la procedura per acquisire manifestazioni d'interesse per una procedura negoziata senza bando di gara, per arrivare all'affidamento della concessione dell’asilo nido comunale sito in Via dell’Asilo, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.🔗 Leggi su Ilpescara.it Notizie correlate Nido d’Infanzia Comunale a Salsomaggiore: al via la gara per l’affidamento del servizioSarà pubblicata nei prossimi giorni la procedura per il bando di affidamento del servizio di gestione dell’Asilo Nido Comunale per i prossimi tre... Leggi anche: Scoppia il caso dell'asilo nido Fantasia. La Uil Fpl contro l'esternalizzazione Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Action apre a Spoltore un nuovo negozio; Lou Duca e Ricardo Aleodor Venturi.. Non tutto ciò che è ferito vuole sparire; Passeggini, tricicli e inclusione, a Spoltore sfila a 0-6 ruote per i diritti dei più piccoli; La Asl: L'acqua torna potabile a Pescara e in provincia, fanno eccezione alcune zone di Spoltore. Riceviamo e pubblichiamo una lettera aperta sulla questione #NuovaPescara della consigliera comunale Agnese Ranghelli facebook