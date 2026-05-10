PalaCosmelli ' conteso' l' Us Livorno Basket replica alla Pielle | Nessuna assegnazione la procedura è ancora aperta

L’Us Livorno Basket ha commentato sulla disputa riguardante il PalaCosmelli, sottolineando che al momento non sono state ancora fatte assegnazioni ufficiali. La società ha precisato che la procedura per la gestione dell’impianto è ancora in corso e che non ci sono decisioni definitive. La replica si è resa necessaria dopo l’annuncio del piano di riqualificazione e dell’accordo con la Pielle Livorno e Rew Team.

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