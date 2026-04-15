Basket serie B | Verodol CBD Pielle Livorno-Power Basket Nocera 76-67 | i biancoblù tornano alla vittoria e agganciano la vetta

Nel campionato di serie B di basket, la Pielle Livorno ha ottenuto una vittoria importante contro Power Basket Nocera con il punteggio di 76-67. La partita si è svolta al PalaMacchia e ha visto i biancoblù tornare alla vittoria dopo la sconfitta precedente contro San Severo. Con questa vittoria, la squadra livornese ha raggiunto la vetta della classifica.

Successo fondamentale per la Pielle Livorno che al PalaMacchia dimentica il ko di San Severo e batte 76-67 una coriacea Nocera. Una vittoria maturata al termine di una partita intensa e decisa solo nell’ultimo quarto, quando i padroni di casa sono riusciti a limitare Saladini, faro dell’attacco.🔗 Leggi su Livornotoday.it Notizie correlate Basket, serie B | Verodol CBD Pielle Livorno-Power Basket Nocera in diretta. LiveQuesta sera alle 21 scende in campo la Pielle Livorno che tra le mura amiche del PalaMacchia affronta la Power Basket Nocera. Basket, serie B | Tema Sinergie Faenza-Verodol CBD Pielle Livorno 66-86: Gabrovsek e Venucci spettacolari, i biancoblù ancora in vettaGrande prestazione degli uomini di Turchetto che, con una difesa rocciosa e una percentuale da tre spaziale, dominano al PalaCattani Prestazione da... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Serie B Nazionale Girone B: la Pielle si ferma a San Severo, adesso comandano in tre; Serie B Nazionale Old Wild West – Così la 35^ giornata; Juvecaserta, si scrive un'altra pagina di storia: al PalaPiccolo c'è la sfida con la capolista Virtus Roma; BM ON Serie B/ Nel girone A Vicenza sconfigge Desio, nel B la Virtus Roma 1960 travolge Quarrata. Basket, serie B | Verodol CBD Pielle Livorno-Power Basket Nocera in diretta. LiveQuesta sera alle 21 scende in campo la Pielle Livorno che tra le mura amiche del PalaMacchia affronta la Power Basket Nocera. I biancoblù tornano a giocare dopo il turno di riposo del fine settimana, ... today.it Serie B - La VeroDol CBD PL, dopo la sosta sfida Nocera al Pala MacchiaLa VERODOL CBD PIELLE LIVORNO è pronta a tornare sul parquet di via Allende per affrontare la Power Basket Nocera nella gara valida per la 36ª giornata di campionato. pianetabasket.com La Verodol Pielle Livorno torna in campo questa sera alle 21 al palazzetto di via Allende contro la Power Basket Nocera per la 36ª giornata. Coach Turchetto dovrà ancora rinunciare a Bonacini e Leonzio, ma potrà contare sui nuovi acquisti Savoldelli e Trai facebook