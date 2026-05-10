Pakistan a Karachi centinaia di persone in piazza per i diritti di donne e transgender

A Karachi si è svolta una grande manifestazione con centinaia di partecipanti che hanno marciato per rivendicare i diritti delle donne e delle persone transgender. L’evento, chiamato Aurat March, ha attirato diverse persone che si sono riunite per chiedere maggiore attenzione alle questioni di oppressione e discriminazione nel Paese. La protesta si è svolta nel centro della città, con discorsi e slogan che hanno evidenziato le richieste di uguaglianza e rispetto.

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Centinaia di persone sono scese in piazza a Karachi per partecipare all’Aurat March, la manifestazione che denuncia l’oppressione delle donne e delle persone transgender in Pakistan. I partecipanti hanno sfilato nella città portuale chiedendo più diritti, protezione e libertà, in occasione della Festa della Mamma. Tra gli slogan più ripetuti, la richiesta di riconoscere lo stupro coniugale come reato e garantire rifugi sicuri per le donne vittime di violenza. La manifestazione, nata nel 2018 e ormai appuntamento fisso nelle principali città pakistane, quest’anno è stata rinviata a maggio perché l’8 marzo coincideva con il Ramadan. I partecipanti hanno chiesto anche educazione sessuale nelle scuole, tutela della salute riproduttiva e l’abolizione di leggi considerate discriminatorie e repressive nei confronti della libertà di espressione.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Pakistan, a Karachi centinaia di persone in piazza per i diritti di donne e transgender ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Pakistan, migliaia di sciiti in piazza a Karachi per ricordare KhameneiMigliaia di musulmani sciiti hanno partecipato sabato a Karachi, in Pakistan, a un raduno in segno di lutto per la morte del leader supremo iraniano... 8 marzo, migliaia di persone in piazza a Roma per i diritti delle donne: “Situazione peggiorata con il governo Meloni”Migliaia le persone scese in piazza a Roma in occasione della giornata internazionale per i diritti delle donne.