Migliaia di persone si sono radunate in piazza a Roma il 8 marzo per celebrare la giornata internazionale dei diritti delle donne. La manifestazione ha coinvolto numerosi partecipanti che hanno espresso le loro istanze, mentre alcuni hanno commentato che la situazione è peggiorata con il governo Meloni. La protesta si è svolta nel rispetto delle norme e senza incidenti rilevanti.

Migliaia le persone scese in piazza a Roma in occasione della giornata internazionale per i diritti delle donne. Durante il corteo, organizzato da Non Una di Meno, il movimento transfemminista nato nel 2016, non sono mancati gli slogan e i cartelli contro la guerra. “Nessun soldo per il riarmo – dice una attivista al microfono – rompiamo le righe del trumpismo patriarcale, suprematista e bianco. Noi ci vogliamo vivere libere e la guerra non la paghiamo”. Le attiviste sono scese in piazza anche contro i provvedimenti del governo Meloni che, dicono, ha “ peggiorato ” la situazione femminile. Primo fra tutti il Ddl Bongiorno, che se approvato, andrebbe a modificare l’attuale legge sulla violenza sessuale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - 8 marzo, migliaia di persone in piazza a Roma per i diritti delle donne: “Situazione peggiorata con il governo Meloni”

