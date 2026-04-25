Pagelle Bologna Roma | Malen incontenibile brilla anche El Aynaoui! Colpevole la difesa dei felsinei I VOTI

Nel match tra Bologna e Roma, Malen si è reso protagonista con una prestazione molto convincente, mentre anche El Aynaoui ha lasciato un buon segno. La difesa del Bologna ha mostrato delle lacune, risultando colpevole in alcune occasioni. Sono stati assegnati i voti ai vari giocatori, evidenziando le valutazioni di chi ha partecipato alla partita, valida per la 34ª giornata di campionato.

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