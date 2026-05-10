Pagelle Parma-Roma 2-3 i voti | finale incredibile corsa Champions riaperta

Nel match tra Parma e Roma, i giallorossi sono riusciti a vincere 3-2 in una partita ricca di emozioni. La sfida si è conclusa con un finale sorprendente, riaprendo così la corsa per un posto in Champions League. La gara ha visto diversi momenti intensi e cambi di risultato, mantenendo alta l’attenzione fino all’ultimo minuto.

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Con un finale incredibile la Roma batte il Parma 2-3 e si rilancia nella corsa per un posto in Champions League. I voti di Parma-Roma (Ansa Foto) – calciomercato.it Nel recupero della partita i giallorossi vanno sotto contro i padroni di casa ma riescono a ribaltare il risultato grazie ai gol di Rensch e il rigore di Malen. Decisiva la partita del Milan contro l’Atalanta ora con i rossoneri che sono stati raggiunti dalla formazione di Gasperini in classifica. Andiamo a vedere i voti della sfida. Voti Parma-Roma, doppietta Malen: ancora decisivo. PARMA (3-5-2): Suzuki 6.5; Circati 6, Troilo 6, Valenti 6; Delprato 6 (74? Britschgi 4), Ordonez 6, Keita 7, Nicolussi Caviglia 6.🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Pagelle Parma-Roma 2-3, i voti: finale incredibile, corsa Champions riaperta ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Pagelle Roma-Fiorentina 4-0, i voti della sfida: corsa Champions riaperta completamenteUna vittoria di fondamentale importanza per i capitolini che ora sognano l’accesso nella massima competizione continentale a tre giornate dalla fine... Pagelle Roma-Atalanta 1-1, i voti della sfida: frenata nella rincorsa Champions per i giallorossiFinisce 1-1 Roma-Atalanta, un risultato che, di fatto, non fa felice nessuna delle due squadre che rallentano nella rincorsa di un piazzamento in... Argomenti più discussi: Roma-Fiorentina 4-0: Gasp cala il poker, vittoria con vista Champions League all'Olimpico; Le pagelle di Roma-Fiorentina: Hermoso universale, Ranieri non ne azzecca una; PAGELLE: Bernabé operoso, Valeri in sofferenza; Inter-Parma 2-0, le pagelle: Thuram e Mkhitaryan uomini Scudetto, Dumfries il migliore.