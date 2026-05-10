Pagelle Parma-Roma 2-3 i voti | finale incredibile corsa Champions riaperta
Nel match tra Parma e Roma, i giallorossi sono riusciti a vincere 3-2 in una partita ricca di emozioni. La sfida si è conclusa con un finale sorprendente, riaprendo così la corsa per un posto in Champions League. La gara ha visto diversi momenti intensi e cambi di risultato, mantenendo alta l’attenzione fino all’ultimo minuto.
Con un finale incredibile la Roma batte il Parma 2-3 e si rilancia nella corsa per un posto in Champions League. I voti di Parma-Roma (Ansa Foto) – calciomercato.it Nel recupero della partita i giallorossi vanno sotto contro i padroni di casa ma riescono a ribaltare il risultato grazie ai gol di Rensch e il rigore di Malen. Decisiva la partita del Milan contro l’Atalanta ora con i rossoneri che sono stati raggiunti dalla formazione di Gasperini in classifica. Andiamo a vedere i voti della sfida. Voti Parma-Roma, doppietta Malen: ancora decisivo. PARMA (3-5-2): Suzuki 6.5; Circati 6, Troilo 6, Valenti 6; Delprato 6 (74? Britschgi 4), Ordonez 6, Keita 7, Nicolussi Caviglia 6.🔗 Leggi su Calciomercato.it
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