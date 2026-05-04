Pagelle Roma-Fiorentina 4-0 i voti della sfida | corsa Champions riaperta completamente

Nella partita di posticipo della 35ª giornata di Serie A, la Roma ha battuto la Fiorentina con un risultato di 4-0. La vittoria permette ai giallorossi di ridurre le distanze dalla Juventus quarta e dal Milan terzo, riaprendo così la corsa alla qualificazione in Champions League. La sfida ha visto un dominio della squadra di casa, che ha ottenuto una vittoria fondamentale per la classifica.

Una vittoria di fondamentale importanza per i capitolini che ora sognano l’accesso nella massima competizione continentale a tre giornate dalla fine che saranno decisive per diverse squadre del nostro campionato. Netto successo per la Roma firmato Mancini, Wesley, Hermoso e Pisilli con Gian Piero Gasperini che può sperare nella rimonta in queste ultime giornate di campionato per arrivare tra le prime quattro del campionato. Andiamo a vedere i voti della sfida dell’Olimpico. ROMA (3-4-2-1): Svilar 6; Mancini 7 (72' Ghilardi 6), N’Dicka 6, Hermoso 7; Celik 6,5, Cristante 6,5, Koné 6,5 (64' El Shaarawy 6), Wesley 7; Pisilli 7,5, Soulé 6 (72' Dybala 6); Malen 6,5.🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Pagelle Roma-Fiorentina 4-0, i voti della sfida: corsa Champions riaperta completamente Notizie correlate Pagelle Roma-Atalanta 1-1, i voti della sfida: frenata nella rincorsa Champions per i giallorossiFinisce 1-1 Roma-Atalanta, un risultato che, di fatto, non fa felice nessuna delle due squadre che rallentano nella rincorsa di un piazzamento in... Pagelle Como-Fiorentina 1-2, i voti della sfida: scatto salvezza dei violaLa Fiorentina ha vinto in casa del Como per 1-2 con i viola che hanno trovato un successo fondamentale nella corsa per la salvezza. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Dove vedere Roma-Fiorentina e tutto lo sport in tv del 4 maggio; Bologna-Roma 0-2, pagelle e tabellino: Malen incontenibile, El Aynaoui brilla, Mancini e Ndicka insuperabili, Orsolini a corrente alternata, Castro non brilla; Roma-Fiorentina: orario e dove vederla in TV e streaming; Moise Kean salta Roma-Fiorentina per infortunio. I viola gli danno 4 giorni di permesso: La compagna sta per partorire. Diretta | Roma Fiorentina (risultato 4-0) video streaming tv: Pisilli si aggiunge alla festa! (4 maggio 2026)Diretta Roma Fiorentina streaming video tv, oggi 4 maggio 2026: orario, quote, probabili formazioni e risultati live della partita di Serie A. ilsussidiario.net Roma-Fiorentina 4-0, segui la diretta testuale di Firenzeviola.it!63' - Cambio nella Roma: dentro El Shaarawy al posto di Koné. 58' - Niente, la Fiorentina proprio non ce la fa. Gosens allontana male, Malen dalla sinistra pennella ... firenzeviola.it MATCHDAY - Il programma della giornata su Vocegiallorossa.it! Serie A Roma-Fiorentina Stadio Olimpico Pre-partita dalle 19:15 Diretta testuale dalle 20:45 Le pagelle del match Tutte le dichiarazioni post gara #ASRoma #RomaFiorentin - facebook.com facebook