Pagelle Milan-Atalanta 2-3 | si salva solo Pavlovic tutti allo sbando

Nella partita della 36ª giornata di Serie A disputata allo Stadio San Siro, l’Atalanta ha battuto il Milan con il punteggio di 3-2. Tra i rossoneri, solo Pavlovic ha ricevuto una valutazione positiva, mentre i compagni sono stati giudicati in difficoltà. La partita ha visto le due squadre affrontarsi con intensità e diverse occasioni da goal, portando a un risultato finale molto combattuto.

Che sarebbe stata una serata difficile si era capito da prima che iniziasse la partita, quando alla Roma regalano una vittoria che sembrava ormai impossibile. Pronti, via e l'inizio di partita conferma subito tutto. La squadra è arrembante e Rabiot colpisce subito un palo, ma pochi minuti dopo c'è la doccia fredda: l'Atalanta passa in vantaggio con grande facilità. Ederson si gira in area e trafigge Maignan. La reazione non c'è (o comunque è troppo leggera) e addirittura arriva il secondo gol nerazzurro. Un risultato pesante, ma che probabilmente non è sincero. I rossoneri provano a creare, la voglia non manca, ma non è serata.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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