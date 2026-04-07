Pagelle Napoli-Milan i voti del CorSport | Pavlovic salva Fofana troppo molle

Nella partita della 31ª giornata di Serie A disputata ieri sera allo stadio 'Maradona', Napoli e Milan si sono affrontate in un match decisivo. Sono state pubblicate le pagelle del quotidiano CorSport, che hanno assegnato i voti ai vari giocatori in campo. Tra i protagonisti, Pavlovic è stato valutato positivamente per la sua prestazione difensiva, mentre Fofana ha ricevuto un voto basso a causa di una prova considerata troppo molle.

Le pagelle di Napoli-Milan 1-0, partita della 31^ giornata della Serie A 2025-2026. Questi sono i voti e i giudizi dei calciatori rossoneri secondo il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola. Vediamoli, dunque, insieme! PROSSIMA SCHEDA Una bella parata su Giovane. Poi si trova a raccogliere in rete la frustata di Politano. Voto 6 PROSSIMA SCHEDA Una partita ordinata, segue McTominay, non gli concede tanto. Voto 6 PROSSIMA SCHEDA Non rinvia il cross di Olivera, ma lo prolunga sul sinistro di Politano. Voto 5,5 PROSSIMA SCHEDA Nel primo tempo va come un tir e salva su Giovane con un recupero monstre. Voto 6,5 PROSSIMA SCHEDA Segue Spinazzola, con il quale ingaggia una bella lotta sulla fascia. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Pagelle Napoli-Milan, i voti del CorSport: Pavlovic salva, Fofana troppo molle Pagelle Lazio-Milan, i voti del CorSport: Fofana spreca, Leao mai in partitaLe pagelle di Lazio-Milan 1-0, partita della 29^ giornata della Serie A 2025-2026. Pagelle Pisa-Milan, i voti del CorSport: “Fofana fa infuriare Allegri. Modric eterno”Le pagelle di Pisa-Milan 1-2 partita valida per la 25^ giornata della Serie A 2025-2026. Temi più discussi: Napoli-Milan 1-0, le pagelle della partita di Serie A; Napoli-Milan 1-0, pagelle: Politano entra e decide, male l'attacco rossonero; Napoli-Milan, le pagelle: Buongiorno un gigante, Maignan poteva fare meglio; Le pagelle Napoli-Milan: Politano la risolve in pochi minuti, De Winter e Fofana sbagliano sul gol, Rabiot l'ultimo ad arrendersi. Napoli-Milan 1-0 pagelle: Politano entra e firma il sorpasso, Conte supera Allegri al secondo postoSerie A 2025-26, 31ma giornata, Napoli-Milan, 1-0, i top e flop e le pagelle: Politano e Alisson spingono i partenopei alla vittoria. Conte sorpassa Allegri. sport.virgilio.it Pagelle Napoli-Milan 1-0, i voti della sfida: sorpasso azzurro in classificaIl Napoli batte il Milan e diventa secondo in classifica con gli azzurri che si portano a sette punti dall'Inter capolista ... calciomercato.it #Pagelle #NapoliMilan, i voti della Gazzetta: #Pulisic entra male, ma il peggiore è un altro - facebook.com facebook #Pagelle #NapoliMilan, i voti della @Gazzetta_it: @pulisic entra male, ma il peggiore è un altro - @acmilan #ACMilan #Milan #SempreMilan #Pulisic x.com