Pagelle Sassuolo-Milan 2-0 | disastro Fikayo Tomori si salva solo Pavlovic

Nel match della 35ª giornata di Serie A giocato al 'Mapei Stadium' di Reggio Emilia, il Sassuolo ha battuto il Milan con il punteggio di 2-0. La partita si è svolta nel pomeriggio e ha visto le pagelle di alcuni giocatori, con particolare attenzione a un difensore rossonero che ha avuto una prestazione negativa, mentre un altro si è distinto positivamente. Solo un giocatore del Milan si è salvato tra le valutazioni.

"Oh. Here we go again!" Potrebbe essere stato questo il primo pensiero dei tifosi del Milan quando dopo appena cinque minuti Berardi ha portato il Sassuolo in vantaggio. La classica partita contro i neroverdi, che in una decina di minuti si ritrovano almeno altre due volte a tu per tu con il portiere. Milan inerme, incapace di reagire. Quando finalmente dà segni di vita, con un Rafa Leao che spara fuori da posizione più che favorevole, Fikayo Tomori decide di farsi espellere con un'ingenuità (da capire se ci fosse il tocco realmente). Da lì, la partita, che era aperta, si blocca. Ci prova solo Saelemaekers dalla distanza prima della fine del primo tempo.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Pagelle Sassuolo-Milan 2-0: disastro Fikayo Tomori, si salva solo Pavlovic Notizie correlate Tomori, che disastro: espulso per doppio giallo, Milan in 10 dal 24' contro il SassuoloDue cartellini gialli in 24 minuti: Fikayo Tomori ha vissuto un pomeriggio del tutto da dimenticare al Mapei Stadium. Pagelle Sassuolo Milan: Tomori compromette tutto, Leao fantasma, brilla Laurienté. I VOTIPagelle Sassuolo Milan: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 35ª giornata di Serie A 2025/26 Pagelle Sassuolo Milan: i voti e... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Milan-Juventus 0-0, pagelle e tabellino: Saelemaekers fermato dalla traversa, Conceiçao fa ammattire Bartesaghi, Leao si accende a tratti, Pulisic e Boga non lasciano tracce; Udinese-Torino 2-0, le pagelle della partita di serie A; Genoa-Como 0-2, le pagelle: Diao croce e delizia, Douvikas sottovalutato; Serie A, Fiorentina-Sassuolo 0-0: Turati para tutto e rimanda la salvezza viola. Sassuolo-Milan 2-0: pagelle e tabellino del matchSASSUOLO (4-3-3): Turati; Walukiewicz, Idzes (dal 40? Coulibaly), Muharemovi?, U. Garcia; Koné, Matic (dal 46? Lipani), Thorstvedt; Berardi (dal 59? Volpato), Nzola (dal 84? Pinamonti), Laurientè (dal ... canalesassuolo.it Sassuolo-Milan 2-0, le pagelle: Laurienté devastante, Berardi illumina, flop TomoriRisultato finale: Sassuolo-Milan 2-0 SASSUOLO Turati 6 - All’intervallo rientra negli spogliatoi con i guantoni puliti. Nella ripresa risponde. tuttomercatoweb.com #Pagelle #SassuoloMilan 2-0: disastro Fikayo #Tomori, si salva solo #Pavlovic facebook