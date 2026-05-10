Pagelle Lecce Juve e contropagelle | bene Spalletti che cambia modulo male le dichiarazioni su Openda – VIDEO

Nel match tra Lecce e Juventus, l’allenatore del Lecce ha optato per un cambio di modulo che ha influenzato l’andamento della partita. Le dichiarazioni su un singolo giocatore hanno suscitato reazioni contrastanti. La partita e le successive riflessioni sono state oggetto di analisi, con particolare attenzione alle scelte tecniche e alle parole pronunciate dai protagonisti. I commenti e le valutazioni sono stati diffusi attraverso vari mezzi di informazione.

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di Francesco Calabrò Pagelle Lecce Juve (e contropagelle): bene Spalletti che cambia modulo, male le dichiarazioni su Openda. Cambiaso è redivivo. Nell’ultimo appuntamento con “Ma Che Partita Hai Visto”, il salotto di ha analizzato nel dettaglio la prova dei bianconeri a Lecce nella rubrica “Spagelljamo”. Il focus si è concentrato sulle scelte tattiche di Luciano Spalletti: il nuovo cambio modulo è stato accolto con favore, mostrando una squadra più equilibrata e dinamica. Tuttavia, non sono mancate le critiche verso il tecnico per le dichiarazioni della vigilia su Openda, giudicate poco convincenti. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata La nota più lieta della serata riguarda però Andrea Cambiaso.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Pagelle Lecce Juve (e contropagelle): bene Spalletti che cambia modulo, male le dichiarazioni su Openda – VIDEO ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video SCANDALO JUVENTUS - LECCE: PAROLE SHOCK DI SPALLETTI A FINE PARTITA:SIETE DEI BAST*RDI.. Notizie correlate Pagelle Udinese Juve (e contropagelle): innamorati di Yildiz, una panchina deludente – VIDEOdi Redazione JuventusNews24 Pagelle Udinese Juve (e contropagelle): innamorati di Yildiz, una panchina deludente. Conferenza stampa Spalletti pre Lecce Juve LIVE: le sue dichiarazionidi Marco BaridonConferenza stampa Spalletti pre Lecce Juve: le sue dichiarazioni alla vigilia del match della 36ª giornata di Serie A 2025/26...